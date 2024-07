Eine 13-Jährige ist in Lichtenberg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Ermittlungen dauern an.

Berlin - Eine 13-Jährige ist in Lichtenberg von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge soll das Mädchen die Falkenberger Chaussee überquert haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 46-Jährige konnte mit ihrem Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr die 13-Jährige demnach an. Sie erlitt Verletzungen am Kopf und am Bein. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.