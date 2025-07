Die Sommerferien sind in Sachsen-Anhalt in vollem Gange. Damit Kinder und Jugendliche nicht nur zu Hause sitzen müssen, fördert das Ministerium mehrere Freizeitangebote.

Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen starteten in diesem Jahr als Erstes in die Sommerferien. (Symbolbild)

Magdeburg - Das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt unterstützt Kinder- und Jugendfreizeiten wie Sommerlager, Workshops und mehrtägige Fahrten in die Berge in diesem Jahr mit 125.000 Euro. Neun Landkreise und kreisfreie Städte machten von der Förderung Gebrauch, wie das Ministerium mitteilte. Die geförderten Angebote sind nicht nur auf die Ferien beschränkt und können bis Jahresende durchgeführt werden.

„Viele Eltern können aus beruflichen, finanziellen oder familiären Gründen nicht die gesamten Schulferien mit ihren Kindern gestalten. Umso wichtiger sind pädagogisch begleitete Freizeitangebote, die Kindern und Jugendlichen eine erlebnisreiche und zugleich förderliche Ferienzeit ermöglichen“, erklärte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in einer Mitteilung.

Im kommenden Jahr will das Ministerium den Landkreisen und kreisfreien Städten erneut 125.000 Euro für Kinder- und Jugendfreizeiten bereitstellen. Zusätzlich sollen Freien Trägern 50.000 Euro für landkreisübergreifende Angebote zur Verfügung gestellt werden.