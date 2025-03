Bremerhaven - Mit einer besonderen Aktion feiert das Stadttheater Bremerhaven den 120. Geburtstag von Lale Andersen. Künstlerinnen und Künstler erinnern am Sonntag, dem Geburtstag der Sängerin, mit Liedern an sie, wie das Stadttheater mitteilte. Bevor es losgeht im „Storms Söben“ wird auf der Straße ein musikalischer Auftakt geboten: An der Lale-Andersen-Laterne in der Hafenstraße/Ecke Lutherstraße soll die Urversion von Andersens bekanntestem Lied „Lili Marleen“ gesungen werden. Anschließend geht es vorbei an ihrem Geburtshaus. Der Eintritt ist frei. Lale Andersen war 1905 in Bremerhaven zur Welt gekommen. Mit dem Schlager „Lili Marleen“ wurde die Sängerin im Zweiten Weltkrieg weltberühmt.

