Noch in der Dunkelheit am frühen Dienstagmorgen begannen Proteste von Klimaschützern gegen Flüssiggas und eine entsprechende Konferenz. Die Polizei sprach anschließend von Angriffen und Gewalt.

Klimaschützer demonstrieren am Berliner Hotel Adlon gegen eine Konferenz zum Thema Flüssiggas.

Berlin - Bei den Protesten gegen eine Wirtschaftskonferenz zum Thema Flüssiggas in Berlin hat die Polizei mehr als 120 Demonstranten vorübergehend festgenommen. Man werde die Personalien feststellen und sie dann wieder entlassen, sagte Polizeisprecher Florian Nath am Dienstag. Zudem habe die Polizei ihnen Platzverweise erteilt.

Nach einer Demonstration am frühen Morgen mit etwa 200 Menschen zwischen 6.00 und 7.00 Uhr seien zahlreiche Teilnehmer gewalttätig geworden und hätten Polizisten an den Absperrungen am Hotel Adlon angegriffen, sagte Nath. „Sie haben sogar eine Fahrradstreife der Polizei angegriffen.“

Die Polizei habe die Demonstranten festgesetzt, um ihre Identitäten zu klären. Ermittelt werde unter anderem wegen Landfriedensbruchs. Später hätten sich dann weitere Demonstranten am Hotel auf dem Boden und an Felgen eines Fahrzeugs festgeklebt. Zwei Demonstranten seien wegen Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht worden.