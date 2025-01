Sachsen investiert in den Ausbau seiner Radverkehrsinfrastruktur. (Archivbild)

Dresden - 12,8 Millionen Euro sind im vergangenen Jahr in die Förderung des Radverkehrs in Sachsen geflossen. Wie das Landesamt für Straßenbau mitteilte, bewilligte die Behörde 2024 insgesamt 36 Anträge. Finanziert wurden die Vorhaben aus Landes- und Bundesmitteln. Damit sollten rund 16 Kilometer neue Radwege entstehen, „um die Attraktivität und Sicherheit des Radverkehrs weiter zu steigern“.

„Mit dieser wichtigen Förderung wird nicht nur die Infrastruktur für den Radverkehr verbessert, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Förderung der nachhaltigen Mobilität und des Klimaschutzes in Sachsen geleistet“, sagte die Präsidentin des Landesamtes, Saskia Tietje.

Unter anderem wurden Projekte in Leipzig, in Oelsnitz und Lugau im Erzgebirge sowie in Limbach-Oberfrohna im Landkreis Zwickau angestoßen.