Zwickau - Im Bereich Zwickau sind knapp 100 Wahlplakate beschädigt und gestohlen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren Plakate in Zwickau, Glauchau, Waldenburg, Meerane und Pöhl Ziele von Angriffen. In Zwickau rissen Unbekannte am Donnerstagabend Plakate der Parteien Die Linke, CDU und AfD ab. Drei 20-jährige Tatverdächtige wurden in der Nähe festgestellt. Am Bahnhof Zwickau habe eine Gruppe Jugendlicher vier Wahlplakate der Linken und der Vereinigung Bürger für Zwickau abgerissen und beschädigt. Die zehn Teenager im Alter zwischen 15 und 19 Jahren konnten später festgestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Am Freitagmorgen fand die Polizei auf der Bahnhofstraße in Zwickau auf einer Länge von etwa 600 Metern sämtliche heruntergerissene Plakate verschiedenster Parteien, insgesamt 76 Stück. Auch in Glauchau wurden zahlreiche Plakate beschädigt. In Waldenburg beschmierten Unbekannte zwei große Aufstellplakate von CDU und Bündnis 90/Die Grünen. In Meerane rissen mehrere Personen Wahlplakate der AfD ab und nahmen sie mit. Aus der sechsköpfigen Gruppe konnten drei Personen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren gefunden werden. In Pöhl rissen vier Jugendliche ein Plakat der Grünen ab und zündeten es an. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin vier 17-jährige Tatverdächtige fest.