Er ist einer der kleinsten internationalen Flughäfen in Deutschland - doch der Airport in Erfurt blickt auf eine lange Geschichte zurück.

Erfurt - Thüringens einziger internationaler Flughafen in Erfurt blickt auf 100 Jahre Luftfahrtgeschichte zurück. Sie begann am 10. Mai 1925 damals noch am „Roten Berg“, wo heute der Thüringer Zoopark in der Landeshauptstadt angesiedelt ist. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde der zivile Luftverkehr in Erfurt eingestellt und 1957 wieder aufgenommen, teilte die Flughafen GmbH in Erfurt mit. In diesem Jahr erwartet der Flughafen etwa 200.000 Passagiere.

Hoher technischer Standard nach massiven Investitionen

In den 1990er Jahren wurde in das heutige Flughafengelände in Erfurt-Bindersleben kräftig investiert, ein neuer Tower und ein neues Terminal entstanden, ein Instrumentenladesystem wurde installiert. Die Verlängerung der Start- und Landebahn auf 2.600 Meter erfolgte 1999 und ermöglichte weiteren Flugzeugtypen sichere Starts und Landungen. Ende 2002 wurde ein Hangar für die Wartung von Flugzeugen errichtet.

Gesellschafter der Flughafen GmbH sind mit 95 Prozent das Land sowie die Landeshauptstadt mit fünf Prozent der Geschäftsanteile. Seit 1998 ist der Flughafen über die A71 an das Autobahnnetz angebunden. Etwa 1.600 Fahrzeugstellplätze stehen laut Flughafengesellschaft zur Verfügung. Seit September 2005 sei der Airport auch mit der Erfurter Stadtbahn erreichbar. Bisher prominenteste Fluggäste in Erfurt war 2009 der damalige US-Präsident Barack Obama und 2011 Papst Benedikt XVI.

Insolvenzen und Corona-Flaute hatten Folgen

Gelitten hat der Flugplatz in den vergangenen Jahren durch die Insolvenzen der Fluggesellschaften Air Berlin und Germania, die viele Verbindungen angeboten hatten. Von April 2020 bis August 2021 stellte der Flughafen Parkflächen für fabrikneue Airbus-Flugzeuge zur Verfügung, die während der Corona-Pandemie nicht ausgeliefert werden konnten.

Erfurt wird derzeit von Fluggesellschaften auch für Trainings- und Übungsflüge sowie für Ambulanzflüge genutzt. Auf dem Gelände ist auch die Thüringer Polizeihubschrauberstaffel stationiert. Flughafen-Geschäftsführerin Susanne Hermann sieht Potenzial für mehr Flüge und Passagiere.

Im Sommerflugplan gehören weiterhin Hurghada an der ägyptischen Küste und das am Mittelmeer gelegene türkische Antalya zu den Zielen der Urlaubsflieger. Neue Airlines wurden für Abflüge gewonnen. Es geht unter anderem auch auf die spanische Insel Mallorca und das griechische Heraklion. Nach einem kräftigen Einbruch in der Corona-Zeit hatte Erfurt 2023 nur rund 138.000 Fluggäste abgefertigt.