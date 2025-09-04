In Dessau wird ein Doppeljubiläum gefeiert: Im September 2025 zog das Bauhaus aus Weimar dorthin - und am 4. Dezember 1926 wurde das Bauhausgebäude eröffnet.

Dessau-Roßlau/Weimar - In Dessau werden heute die Feierlichkeiten zum Bauhaus-Jubiläum eröffnet. Am Abend (18.00) gibt es einen Festakt. Vor 100 Jahren war die berühmte Ausbildungsstätte von Weimar nach Dessau gezogen. Während des Festaktes soll es laut, leise, emotional - „und hoffentlich auch berührend“ werden, kündigte Bauhaus-Direktorin Barbara Steiner an.

In Dessau wird nun viele Monate gefeiert, denn es gibt ein weiteres Jubiläum: Am 4. Dezember 1926 war das Bauhausgebäude eröffnet worden. Geplant sind Ausstellungen, ein künstlerisches Programm, Konferenzen und Feste. Zudem sollen Gebäude zugänglich gemacht werden, die dem Publikum bislang verschlossen waren.

Der Bau aus Glas, Beton und Metall steht bis heute für die Bauhaus-Schule und gehört wie andere Bauhaus-Bauten zum Unesco-Welterbe. Die Bauhäusler entwarfen vor allem Möbel, Leuchten, Schmuck und Gebrauchsgegenstände.