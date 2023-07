Rotenburg - Bei einem Dachstuhlbrand in Rotenburg (Wümme) ist ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von 100.000 Euro entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache sei in der Nacht zum Samstag ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Verletzte habe es nicht gegeben. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand in gut einer Stunde.