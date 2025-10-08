Alle Bewohner in der Straße am Kiliansberg werden vor dem Feuer in Sicherheit gebracht. In ihre Wohnungen können die Menschen zunächst nicht zurückkehren.

Meiningen - Bei einem Wohnungsbrand im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist ein Schaden von etwa 100.000 Euro entstanden. Ausgebrochen waren die Flammen am Dienstag in einem Mehrfamilienhaus in Meiningen, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude sei aktuell unbewohnbar. Es gebe unter anderem keinen Strom, hieß es weiter.

Der 64-jährige Bewohner der betroffenen Einheit sowie alle weiteren Mieter wurden evakuiert. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Senior kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Weshalb die Flammen ausgebrochen waren, ist bislang noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.