1. FC Nürnberg schlägt spät zu: 1:0-Sieg in Magdeburg

Magdeburg - Der 1. FC Nürnberg hat seine Sieglos-Serie auf fremden Plätzen im Jahr 2024 beendet. Beim 1. FC Magdeburg siegten die Franken am Samstagabend mit 1:0 (0:0) und setzten sich vorentscheidend von der Abstiegszone ab. Vor 26 680 Zuschauern markierte Can Uzun in der 81. Minute das Siegtor für die Gäste. Magdeburg hat nach der Heimpleite sechs Punkte Vorsprung auf den Abstiegs-Relegationsplatz.

Die Magdeburger begannen ähnlich wie beim 3:0 gegen Schalke furios und hatten bereits nach fünf Minuten zwei Einschussmöglichkeiten, die FCN-Torhüter Carl Klaus reaktionsschnell zunichtemachte. 20 Minuten lang schnürten die Magdeburger den Club in dessen Hälfte ein, dann befreiten sich die Gäste und trafen auch zweimal ins Magdeburger Tor, doch sowohl Uzun als auch Sebastian Andersson standen bei ihren Abschlüssen im Abseits. Insgesamt hatte Magdeburg das Spiel im Griff, allerdings fehlte beim letzten Pass die Präzision. Zudem wurde der rotgesperrte Stürmer Luca Schuler in der Angriffsmitte schmerzlich vermisst.

Die zweite Hälfte startete verhalten. Gefährlich wurde es für die Nürnberger stets, wenn Tatsuya Ito über Linksaußen ins Spiel kam. Der Japaner konnte nur selten gestört werden. So musste Klaus gleich zweimal (51./56.) gegen ihn klären. Akzente nach vorn setzten die Franken lange Zeit keine, ehe Uzun traf.