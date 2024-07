Magdeburg - Ahmet Arslan verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Magdeburg und läuft künftig für Drittligist Rot-Weiss Essen auf. Wie die Magdeburger mitteilten, lösten sie den Vertrag mit dem 30 Jahre alten Angreifer auf. Arslan war im vergangenen Sommer vom späteren Aufsteiger Holstein Kiel gekommen. In der Hinrunde absolvierte er neun Spiele für den 1. FC Magdeburg, in denen ihm zwei Tore gelangen. Zur Rückrunde wurde Arslan an Drittligist Dynamo Dresden ausgeliehen, für den er 13 Spiele bestritt.