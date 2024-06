Magdeburg - Der Niederländer Martijn Kaars soll künftig die Sturmprobleme beim 1. FC Magdeburg lösen. Der 25-Jährige kommt vom niederländischen Zweitligisten Helmond Sport an die Elbe, teilte der Club mit.

„Wir sind sehr froh, dass wir zum Trainingsauftakt mit Martijn unseren Wunschspieler für den Sturm bekommen haben“, sagte Sportchef Otmar Schork. Auch Cheftrainer Christian Titz war vor dem Trainingsauftakt an diesem Dienstag voll des Lobes: „Martijn ist ein sehr laufstarker und schneller Spieler, der in der abgelaufenen Saison viele Tore erzielt hat.“ In der abgelaufenen Saison verbuchte Kaars 21 Tore in 38 Partien.

Der im niederländischen Monnickendam geborene Kaars spielte im Nachwuchs für den VV Monnickendam (2004 bis 2010), dann beim FC Volendam (2010 bis 2014) sowie bei Ajax Amsterdam (2014 bis 2018). Mit Amsterdam wurde er 2017 niederländischer A-Junioren-Meister.

Im Männerbereich schaffte er seinen Einstand beim FC Volendam, wo der 1,83 Meter große Mittelstürmer ab Sommer 2019 fest zum Kader der ersten Mannschaft gehörte. Im Sommer wechselte er 2022 zum niederländischen Zweitligisten Helmond Sport.