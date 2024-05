Japans Yoshito Okubo (L) köpft den Ball an Sambias Lubambo Musonda (R) vorbei in der zweiten Halbzeit eines internationalen Freundschaftsspiels im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, USA, 06. Juni 2014.

Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg ist auf der Suche nach einem dribbelstarken Außenbahnspieler fündig geworden. Wie der Club am Montag bekannt gab, kommt Lubambo Musonda vom dänischen Zweitligisten AC Horsens an die Elbe. Der 29-Jährige war in der zu Ende gehenden Saison an den dänischen Erstligisten Silkeborg IF ausgeliehen.

Musonda ist sambischer Staatsbürger und Kapitän der dortigen Nationalmannschaft. Bisher lief er 48 Mal international auf. Seit 2014 spielt er im Ausland. Nach Stationen in Armenien und Polen folgte der Wechsel nach Dänemark. „Mit Lubambo bekommen wir einen international erfahrenen Spieler, der variabel auf den Außenbahnen einsetzbar ist. Wir haben ihn in der vergangenen Saison über einen längeren Zeitraum beobachtet und freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat“, sagte FCM-Sportgeschäftsführer Otmar Schork.