Der Saisonstart in Liga zwei ist für den 1. FC Magdeburg mehr als gelungen. Auch im vierten Spiel bleibt der FCM unbezwungen und setzt sich in der Spitzengruppe fest.

1. FC Magdeburg bleibt ungeschlagen: 4:0 in Nürnberg

Nürnberg - Der 1. FC Magdeburg hat sich mit einem 4:0 (1:0)-Sieg beim 1. FC Nürnberg in der Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga festgesetzt. Vor 31.581 Zuschauer im Max-Morlock-Stadion brachte Xavier Amaechi (24. Minute) das Team von Christian Titz in Führung, ehe die eingewechselten Livan Burcu (65.), Alexander Nollenberger (81.) und Philipp Hercher (90.+1) den zweiten Saisonsieg der bisher unbezwungenen Magdeburger sicherstellten.

Bei den Magdeburgern rückte Jason Ceka erstmals in dieser Saison in die Startelf und ersetzte Connor Krempicki (Bank). Da Baris Atik weiterhin mit Oberschenkelproblemen ausfällt, musste der FCM auch heute wieder auf seinen Topscorer verzichten. Doch auch ohne den Deutsch-Türken begann Magdeburg offensiv und drängte sofort in den Nürnberger Strafraum, ohne aber zum Abschluss zu kommen.

Erst nach 24 Minuten kam der FCM zum ersten Abschluss der Partie - und der saß. Kaars erlief einen langen Ball, legte quer zu Amaechi (25.), der erst am Torwart scheiterte und dann den Abpraller verwandelte. Nürnberg wurde anschließend aktiver, doch Gefahr entstand nicht - bis Schiedsrichter Felix Brych auf den Elfmeterpunkt zeigte (38.). Nach Überprüfung nahm der Referee seine Entscheidung jedoch korrekterweise zurück. In der Schlussphase trafen beim FCM dann alle Einwechselspieler zum Kantersieg.