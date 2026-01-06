In der Görlitzer Innenstadt ist am Montagabend in mehreren Straßen der Strom ausgefallen. Das sagen die Stadtwerke über die Ursache

Görlitz - In Görlitz ist am Montagabend in Teilen der Innenstadt und Südstadt der Strom ausgefallen - wegen einer Kabelstörung. Nach Angaben der Polizei waren mehrere Straßen etwa eine Stunde lang betroffen. Die örtlichen Stadtwerke konnten die Versorgung kurze Zeit später wiederherstellen.

Nach Angaben der Stadtwerke war eine Kabelstörung in einer Mittelspannungsleitung Ursache für den Stromausfall. Nach rund 50 Minuten hatten alle rund 1.700 betroffenen Haushalte durch Umschaltungen wieder Strom. Die Stadtwerke suchen nun nach der Schadensstelle, um diese zu reparieren, hieß es in einer Mitteilung weiter.