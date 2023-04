Leipzig - Für Sanierungsarbeiten an der Michaelis- und der Lutherkirche in Leipzig stellen Bund und Land insgesamt knapp 1,3 Millionen Euro zur Verfügung. Dies teilte das Regionalentwicklungsministerium am Montag mit. Die beiden Gotteshäuser zählten zu den markanten und bedeutsamen Bauwerken der Messestadt.

In der 1904 geweihten Michaeliskirche sind Putz- und Malerarbeiten sowie eine Erneuerung der Fußböden und der Elektroinstallation geplant. Bund und Land teilten sich zur Hälfte die Förderung über 626.000 Euro. Die zwischen 1883 und 1886 gebaute Lutherkirche soll ihr Deckengemälde zurückbekommen, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Dafür gibt es 660.000 Euro.