SLK: DIE WOCHE IM GANZEN SALZLAND Wie sich eine 90-jährige Seniorin erfolgreich gegen zwei Betrüger gewehrt hat

Eine 90-Jährige in Bernburg wehrt sich erfolgreich gegen zwei Betrüger, Kaufland eröffnet eine neue Filiale in Staßfurt und im Kreis gibt es immer noch Ärger um die Altglascontainer nicht ab. Und was in dieser Woche sonst noch alles im Salzland passiert ist.