SLK: Die Woche im ganzen Salzland Wieso ein Gaterslebener mit seiner Kronkorkensammlung etwas Gutes tun möchte

Drohanrufe in Kindergärten in Calbe, ein Ehepaar setzt seine Weltreise fort, die Feuerwehr rettet neun Menschen bei einem Hausbrand – und was sonst noch im Salzland passiert ist.