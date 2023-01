Kein Krisenmodus - Bei Porsche wird weitergepresst

Was man in der Straßenbahn selten sieht - Wie sich eine Eishockeymannschaft am Herd schlägt

gucken Sie beim Straßenbahnfahren eher aufs Handy oder aus dem Fenster? Mir ist zu Wochenbeginn ein Mann auf einem Einzelsitz aufgefallen, der etwas tat, dass ich immer seltener in der Straßenbahn beobachte. Er blätterte in einem Buch. Ich sah eine ganze Seite mit der Abbildung diverser Dackel. Auf die Dackelabbildungen folgten weiter hinten noch Erklärtexte. Es wäre vermutlich nicht die Lektüre meiner Wahl gewesen. Allerdings lese ich an dem Roman, den ich zuletzt angefangen habe, schon seit vorigem Jahr. Vielleicht sollte ich ihn ja mal in die Bahn mitnehmen.