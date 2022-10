Newsletter von marc Rath, 28. Oktober

die Temperaturen fühlen sich wie im Spätsommer an, doch auch wenn die Heizungen vielerorts noch kalt bleiben können - die höheren Energiekosten und mögliche Versorgungsengpässe bestimmen in diesen Tagen die Diskussionen auch in unserer Region. Die MZ-Lokalredaktionen greifen die Themen auf und versuchen sie einzuordnen. Aline Kauper und Corinna Nitz etwa haben im Kreis Wittenberg Vermieter befragt, wie sie die Kosten umlegen und wie jenen geholfen wird, die nicht zahlen können.

In vielen Kirchen bleibt es kalt oder kälter

In Dessau-Roßlau werden viele Kirchen kalt bleiben, hat Silvia Bürkmann erfragt. Aus Grünende: Einmal heizen kostet für die Jacobskirche in Köthen zum Beispiel 500 Euro, berichtet Reporterin Jessica Vogts. Heiligabend sollen es aber 10 bis 12 Grad werden - anstatt üblicher 16. Und auch die Einrichtung einer Wärmestube für Bedürftige ist in dieser Kirchengemeinde geplant.

Städte mit oder ohne oder weniger Weihnachtsbeleuchtung?

Soll es in Zeiten wie diesen eine Adventsbeleuchtung in den Innenstädten geben? In reduziertem Umfang wird dies in Wittenberg der Fall sein, haben meine Kollegen Andreas Hübner und Marcel Duclaud herausgefunden. In Dessau hat man gerechnet: Die Weihnachtsbeleuchtung und der vierwöchige Adventsmarkt hatten voriges Jahr einen Anteil von 0,1 Prozent am Stromverbrauch der kommunalen Einrichtungen. Der Markt soll daher ein Stück Normalität in diesen Zeiten ermöglichen. Heidi Thiemann schildert, wo aber doch gespart wird.

Kein Pöbel auf den Straßen

Montag für Montag gehen mehrere tausend Sachsen-Anhalter auf die Straße und protestieren - Corona steht längst nicht mehr im Mittelpunkt, es geht um den Krieg in der Ukraine, die Sanktionen des Westens und ihre Folgen und die Belastungen durch hohe Energiepreise. Bei einigen geht es auch um etwas ganz anderes. Das größte Treffen ist in Halle. Meine Kollegin Annette Herold-Stolze hat in dieser Woche den Zug begleitet, um herauszufinden, was die Menschen bewegt und auch recherchiert, wie der Verfassungsschutz die „Bewegung Halle“ einschätzt. „Das hier ist kein Pöbel“, signalisierten ihr mehrere der Männer und Frauen, mit denen sie sprach.

Steimle will sich nicht von extremen Rechten vereinnahmen lassen

In Wittenberg werden für eine größere Veranstaltung am kommenden Reformationstag auch Rechtextremisten als Redner eingeladen. Das führte zu einer prominenten Absage: Kabarettist Uwe Steimle sprang wieder ab. „Ich steh‘ für Brückenbauen, Reformieren, grad an so einem Tag, nicht für Einsturz", sagte Steimle unserem Wittenberger Chefreporter Julius Jasper Topp. Der schreibt in seinem Kommentar treffend: „Die gleiche Skepsis, die die Demonstranten ,denen da oben‘ entgegenbringen, sollten sie sich aber auch für diejenigen direkt vor ihnen erhalten.“

Kein Ausbildungsplatz wegen des Kopftuchs

"Nah bei de Leut" war das Selbstverständnis des ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck in Rheinland-Pfalz. Der Sozialdemokrat wäre damit wohl auch ein guter Lokalredakteur geworden. Zwei Geschichten, bei denen wir ganz nah dran waren, haben mich diese Woche besonders berührt. Andreas Hübner schildert, wie eine junge Syrerin in Wittenberg wegen ihres Kopftuches keinen Ausbildungsplatz bekam und jetzt jeden Tag nach Berlin pendelt. Und Detlef Anders berichtet über den Ascherslebener Triathleten Steffen Fischer, dessen Mutter daheim verstirbt, während er auf dem Weg zur Ironman-WM nach Hawaii ist und der das Rennen dann seinen Eltern gewidmet hat.

Djamila – eine junge Wittenbergerin, die in ihrer neuen Heimatstadt keinen Ausbildungsplatz findet. Foto: Thomas Klitzsch

Kleine und große Schätze im Land

Mit einer neuen Serie ist seit dieser Woche unsere Merseburger Lokalredsktion am Start. "Menschen, Geschichten, Geheimnisse" lautet das Motto ihrer Heimatserie. Zum Auftakt hat Reporterin Laura Nobel Lutz Brückner portraitiert, der seit fast 30 Jahren die Schätze der Stadt zeigt. Dass Sachsen-Anhalts Süden davon eine Menge hat, bestimmt auch die Marketingaktivitäten des Landes. Unsere Halle-Praktikantin Clara Geilen, die heute den letzten Tag bei uns ist, hat die neue Kampagne "Land der Schätze" vorgestellt. Das verlängerte Wochenende bietet die Gelegenheit, den ein oder anderen erstmals oder einmal wieder zu entdecken.

Wittenberg feiert wieder den Reformationstag

Vielleicht wollen Sie ja den Reformationstag aber auch dazu nutzen, an den Ort seines Ursprungs zu fahren? Historisches Flair auf dem Marktplatz, Klangthesen, Gottesdienste, Konzerte und mehr sind in diesem Jahr wieder möglich - Corinna Nitz hat hier zusammengestellt, was Sie am Montag in der Lutherstadt Wittenberg erwartet.

Die MZ als Reiseplaner

Und wenn Sie den freien Tag oder die zusätzliche Stunde am Sonntag (Achtung, Uhren um eine Stunde zurückstellen) schon mal für die Planungen für die schönsten Tage im nächsten Jahr nutzen möchten, hilft Ihnen sicher unser neues MZ-Magazin „LeserReisen“, das heute unseren gedruckten Ausgaben beiliegt. Aber auch alle anderen können über www.mz.de/leserreisen auf 48 Seiten 116 wunderbare Reisen entdecken und sich in eine aufregende Urlaubswelt entführen lassen.

Genießen Sie die schönen Herbsttage!

Ihr

Marc Rath