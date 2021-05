Zwei Tote bei Unfall auf A72 - Auto versinkt in Wasserbecken

Einsatzkräfte der Feuerwehr am Unfallort an der A72, wo sich ein Auto mehrfach überschlagen hat.

Treuen - Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 nahe Treuen (Vogtlandkreis) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie saßen in einem Auto, das am Dienstagabend von der Fahrbahn abkam, einen Zaun durchbrach und sich überschlug, wie die Polizei mitteilte. Schließlich ging der Wagen in einem mit Wasser gefüllten Rückhaltebecken unter.

Beide Fahrzeuginsassen starben noch vor Ort. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Sperrung auf der A72 in Fahrtrichtung Leipzig wurde am Mittwochmorgen gegen 04:15 Uhr aufgehoben.