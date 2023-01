Betriebe müssen aufgeben: Viele Firmen in Sachsen-Anhalt suchen neuen Chef

Mehr alte Unternehmer: Etwa 720 Betriebe in Sachsen-Anhalt müssen jährlich einen neuen Inhaber finden. Warum das immer schwieriger wird.

Halle (Saale)/MZ - In Sachsen-Anhalt nimmt die Zahl der Unternehmen, die eine Nachfolger suchen, weiter zu. Nach einer Berechnung des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) stehen im Land bis 2026 jährlich etwa 720 Firmen zur Übergabe an. Das ist rund ein Viertel mehr als in den zurückliegenden Jahren.