So soll das Wasserstoff-Kernnetz 2030 in Sachsen-Anhalt aussehen. Vor allem die großen Chemiestandorte werden angeschlossen.

Halle/MZ. - Das Netz für grünen Wasserstoff soll in Sachsen-Anhalt stärker ausgebaut werden als bisher geplant. Die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) haben nach Angaben von Sachsen-Anhalts Energieminister Armin Willingmann (SPD) ihre Pläne noch einmal überarbeitet. „Aus dem Antrag bei der Bundesnetzagentur geht hervor, dass Sachsen-Anhalt noch besser an das künftige Wasserstoffkernnetz angebunden wird“, sagte Willingmann der MZ.

Bis 2028 soll ein großer Teil des Netzes in Sachsen-Anhalt in Betrieb sein

Konkret sollen Pipelines zwischen Profen und Zorbau (beide Burgenlandkreis) und Profen sowie Kleindalzig (Sachsen) hinzu kommen. „Die überarbeitete Planung sieht zudem eine Stichleitung zum Düngemittel-Werk von SKW Piesteritz nach Wittenberg vor“, so der Minister. Zudem solle eine zweite Leitung von Magdeburg nach Helmstedt (Niedersachsen) gebaut werden. Willingmann hatte nach eigenen Angaben nach Veröffentlichung des Vorhabens im Vorjahr auf Verbesserungen gedrungen. „Wir freuen uns, dass unsere Hinweise berücksichtigt wurden“, so Willingmann. Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), hatte Anschlüsse für wichtige Industrieunternehmen in seiner Region gefordert.

Energieminister Armin Willingmann (SPD) setzte sich für Erweiterung ein. Foto: Matthias Bein/dpa

Das sogenannte Wasserstoffkernnetz umfasst deutschlandweit eine Länge von etwa 9.700 Kilometern. Es soll grünen Wasserstoff in alle wichtigen Industriezentren leiten. Dazu werden bestehende Erdgasleitungen umgerüstet und neue Pipelines gebaut. In Mitteldeutschland ist vor allem die Ontras, Tochter des Leipziger Gas-Konzerns VNG, die Betreiberin. Minister Willigmann rechnet damit, dass ein großer Teil des Kernnetzes in Sachsen-Anhalt bis 2028 den Betrieb aufnimmt. Den Aufbau des Wasserstoffkernnetzes in Sachsen-Anhalt unterstützt der Bund mit rund 126 Millionen Euro, das Land beteiligt sich mit 54 Millionen Euro (die MZ berichtete).

Der grüne Wasserstoff wird künftig in sogenannten Elektrolyseuren hergestellt, die – vereinfacht dargestellt – mittels Ökostrom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspalten. Abnehmer soll die Industrie sein, die den Wasserstoff vor allem als Rohstoff in der Chemieproduktion und als Erdgasersatz zur Wärmeerzeugung einsetzen will. Bisher hat erst Linde in Leuna (Saalekreis) einen solchen Elektrolyseur mit einer Leistung von 24 Megawatt gebaut. VNG errichtet mit Partnern aktuell eine 30-Megawatt-Anlage in Bad Lauchstädt (Saalekreis). Nach Willingmanns Worten haben bereits zahlreiche Unternehmen aus Sachsen-Anhalt Interesse an einer Abnahme bekundet. Namen nennt er allerdings nicht.

Wir freuen uns, dass unsere Hinweise berücksichtigt wurden. Armin Willingmann, Energieminister

Ein Interessent ist der Düngemittel-Hersteller SKW Piesteritz. Das Unternehmen hat angekündigt, in den kommenden Jahren 400 Millionen Euro in den Standort zu investieren, um grüne Produkte herzustellen. Das Problem: Bisher ist grüner Wasserstoff noch sehr teuer. Ein Kilogramm kostet in der Herstellung etwa sieben Euro. Zum Vergleich: Wasserstoff aus Erdgas kostet etwa drei Euro je Kilogramm. Die Industrie hält sich daher mit dem Einsatz zurück.

Im Burgenlandkreis hat das Braunkohle-Unternehmen Mibrag bekundet, in Profen einen Elektrolyseur errichten zu wollen. Daher ist wohl auch der Anschluss in Profen wichtig. Dort betreibt die Mibrag einen Braunkohle-Tagebau, der 2032 ausläuft. Der Zuckerhersteller Südzucker aus Zeitz (Burgenlandkreis) könnte ein Abnehmer sein, da das Unternehmen künftig auch Chemie aus nachwachsenden Rohstoffen produzieren will. In Bitterfeld-Wolfen will das Energie-Unternehmen Envia-M zwei Elektrolyseure errichten, um die Autowerke von BMW und Porsche in Leipzig und den Flughafen Leipzig/Halle mit grünem Gas zu versorgen.

Die Elektrolyseure sollen vor allem überschüssigen Solar- und Windstrom nutzen, der beim Ausbau der erneuerbaren Energien anfällt. Martin Wolter vom Lehrstuhl für Elektrische Netze und Erneuerbare Energie der Uni Magdeburg, erläutert zuletzt in der MZ aber ein grundlegendes Problem: „Elektrolyseure sind sehr teuer, damit sie sich wirtschaftlich rentieren, müssen sie möglichst rund um die Uhr laufen.“ Da hierzulande aber nur begrenzt überschüssiger Ökostrom zur Verfügung stehe, sei mit Einsatzzeiten von 1.000 bis 2.000 Stunden im Jahr zu rechnen. „Die doppelte Stundenzahl ist aber nötig, um wirtschaftlich zu arbeiten“, so Wolter.

Grünes Gas aus dem Ausland

Die Bundesregierung arbeitet daher auch daran, große Mengen grünen Wasserstoff aus sonnenreichen Ländern Afrikas oder des Mittleren Ostens zu importieren. Das Unternehmen VNG plant beispielsweise, am Seehafen in Rostock große Mengen blauen Wasserstoff aus Norwegen zu importieren. Über das neue Netz könnte dieser dann in Ostdeutschland verteilt werden.

Willingmann weist darauf hin, dass in Sachsen-Anhalt mit den großen Erdgas-Untergrundspeichern in Bad Lauchstädt (Saalekreis), Bernburg und Staßfurt (beide Salzlandkreis) auch die Infrastruktur zur Speicherung von grünem Wasserstoff vorhanden ist. Er sieht daher gute Chancen, dass Sachsen-Anhalt „Wasserstoffland“ wird. Nach den Plänen der EU soll die Industrie bis 2050 klimaneutral produzieren. Öl und Erdgas sollen nicht mehr eingesetzt werden. Bisher ist grüner Wasserstoff die Alternative.