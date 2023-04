Leipzig/MZ - Der Leipziger Energiekonzern Verbundnetz Gas (VNG) will trotz hoher Verluste im Gasgeschäft im vergangenen Jahr massiv in erneuerbare Energien investieren. „Auch wenn wir kurz- und mittelfristig noch Erdgas brauchen, gilt es, CO2-neutral zu werden, und das auch deutlich schneller als erwartet“, sagte der Vorstandsvorsitzende Ulf Heitmüller am Dienstag. Erreichen will das Unternehmen dies durch grünen Wasserstoff und Biogas. Kurz: VNG will Rückgänge im Gas-Absatz mit dem Wasserstoff-Geschäft kompensieren.

