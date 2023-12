Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Eigentlich wollte Steffen Keitel sein Amt als Präsident der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK) am Dienstag an einen Nachfolger übergeben. Bei der Sitzung der IHK-Vollversammlung in Halle ist die Wahl eines neuen Präsidenten jedoch von der Tagesordnung gestrichen worden. Der Grund: Es gab keinen Kandidaten für das Ehrenamt.