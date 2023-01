Manfred Eichler aus Köthen stellt für viele Konzerne und Ministerien Rednerpulte her. Nur einen Nachfolger findet der 83-Jährige nicht. Warum die Suche so schwierig ist.

Unternehmensnachfolge in Sachsen-Anhalt

Manfred Eichler fertigt in seiner Werkstatt Rednerpulte, drei müssen noch im Januar geliefert werden.

Köthen/MZ - Manfred Eichler sitzt auf einem Drehstuhl vor seiner Werkbank. Diese ist übersät mit Zangen, Schraubenziehern, Feilen und sonstigem Werkzeug. Der 83-Jährige streicht eine graue Haarsträhne nach hinten, dann nimmt er eine Stablampe aus Edelstahl in die Hand. „Die kommt an ein Rednerpult für ein Bundesministerium“, sagt Eichler. Stolz schwingt in seinen Worten mit.