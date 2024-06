Halle/MZ - Sachsen-Anhalts Arbeitgeberpräsident Marco Langhof sieht einen Zusammenhang zwischen Europa- und Kommunalwahl, aber auch mit der Bundespolitik. „Wer bei der Europawahl eine Partei gewählt hat, der hat diese wahrscheinlich auch vor Ort gewählt, obwohl es um ganz unterschiedliche Themen ging“, sagt Langhof.

Das Vorrücken nationalistischer Parteien in vielen Staaten Europas sei nicht gut für die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt, da diese auf einen florierenden Binnenmarkt angewiesen ist. „Wenn nationale Interessen in den Vordergrund rücken, wird das Firmen treffen, die auf internationalen Austausch angewiesen sind – aber auch deren Zulieferer“, so Langhof.

Dass die AfD in vielen Kreistagen die stärkste Kraft geworden ist, hat laut Arbeitgeberchef zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Unternehmen. „Ansprechpartner der Firmen ist die Verwaltung“, so Langhof. Die Kreistage würden aber wichtige Weichenstellungen für die Verwaltung treffen. „Von daher erwarten wir von den politisch Verantwortlichen – egal welcher Partei – dass sie die Interessen der Wirtschaft berücksichtigt und diese fördert“, so Langhof.