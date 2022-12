Neuer IMG-Chef: Land holt Dresdner Wirtschaftsförderer Franke

Halle/MZ - „Wir haben einen guten Transfer nach Sachsen-Anhalt getätigt“, sagt Landeswirtschaftsminister Sven Schulze. Am Montag stellte der CDU-Politiker am Weinberg-Campus in Halle den neuen Chef der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) vor. Dieser heißt Robert Franke und leitete in den vergangenen Jahren das Amt für Wirtschaftsförderung in Dresden (Sachsen).