Seit dieser Woche kann hierzulande offiziell der neue Kraftstoff HVO100 getankt werden. Doch nur wenige Tankstellen in Sachsen-Anhalt bieten den fossilfreien Sprit bisher an – noch.

Haldensleben/MZ. - Wenn Autofahrer dieser Tage tanken fahren, dann kann es vorkommen, dass sie sich erst einmal über einen Neuzugang an der Preistafel oder am Zapfhahn wundern. Denn seit Mittwoch darf nun auch hierzulande der Dieselkraftstoff HVO100 frei verkauft werden. Das Besondere: HVO100 ist zu 100 Prozent fossilfrei. Denn anstatt aus Erdöl wird der synthetische Kraftstoff aus gebrauchten Speiseölen oder anderen Rest- und Abfallstoffen hergestellt. In Sachsen-Anhalt gibt es aber erst zwei Tankstellen, die den klimafreundlichen Sprit anbieten.

Zu kaufen gibt es den fossilfreien Diesel in der Region bisher im Umland von Magdeburg, genauer gesagt in Osterweddingen und Haldensleben. Beide Tankstellen werden von der Firma Hoyer betrieben und bieten Zapfsäulen für Pkw und Lkw. „Als sich die Entscheidung anbahnte, dass die Politik den Schritt geht, HVO100 für Tankstellen zuzulassen, haben wir sofort begonnen, die Umstellung vorzubereiten“, erklärt Markus Hoyer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Hoyer. Weil Logistik, Einkauf und Tankstellen bereits vor Monaten angeleiert wurden, gehöre man nun zu den Ersten – zumindest in Deutschland. Im Ausland sei der öffentliche Verkauf des fossilfreien Dieselkraftstoffes bereits gang und gäbe. Aufgrund dieser Tatsache, der Anbahnung der Zulassung sowie einer bereits vorab hohen Nachfrage unter den Kunden habe man sich dazu entschieden, HVO100 schnellstmöglich anzubieten.

Umweltfreundlicher Autofahren

Für einzelne Stationen sei zwar noch keine belastbare Auswertung des freien Verkaufs vorhanden – in Deutschland habe das Unternehmen bereits 26 Tankstellen umgerüstet – doch grundsätzlich ließe sich sagen, dass die Kunden neugierig seien, nachfragen und den neuen Kraftstoff tanken. „Und es werden täglich mehr“, so Hoyer. Das habe man auch bei den gewerblichen Unternehmen wie Speditionen beobachtet, deren Betriebstankstellen Hoyer bereits seit Monaten mit HVO100 beliefere.

Die Umrüstung der Tankstellen selbst beschreibt Hoyer als „relativ einfach“. Dort, wo keine zusätzlichen Tankkapazitäten frei waren, habe man den Premiumdiesel rausgenommen und ersetzt. „HVO100 ist aus unserer Sicht eine sehr gute Alternative. Für den Privatmann, um umweltfreundlicher zu fahren, und für das Speditionsunternehmen, um die CO2-Bilanz des Fuhrparks zu verbessern.“ Denn mit dem neuen Sprit, der derzeit etwa 18 Cent teurer sei als herkömmlicher Diesel, könne der CO2-Ausstoß um bis zu 90 Prozent reduziert werden, erklärt Hoyer. Wie sich die Preise in Zukunft entwickeln, dazu könne er noch nichts sagen. Eine Preissenkung sei jedoch möglich, wenn der Kraftstoff in größerem Maße hergestellt werde.

Die Kunden tanken HVO100 und es werden täglich mehr. Markus Hoyer, Tankstellenbetreiber

Und andere Tankstellen? Laut Statistischem Bundesamt gab es 2022 in Sachsen-Anhalt über 249. „Ich wüsste nicht, warum ein Tankstellenbetreiber es nicht versuchen sollte“, so Hoyer.

Den neuen fossilfreien Kraftstoff beziehen die beiden Tankstellen von verschiedenen Herstellern. Zu den wichtigsten Produzenten gehören derzeit jedoch zwei Unternehmen aus Skandinavien: Preem aus Schweden und Neste aus Finnland. „Dass die Produktion im Ausland schon deutlich besser entwickelt ist, liegt schlicht daran, dass der Kraftstoff dort schon lange erlaubt und damit etabliert ist“, erläutert Hoyer. Er ist sich sicher: „Erzeugt der Markt entsprechende Nachfrage, gewinnt auch die Produktion vor Ort deutlich an Bedeutung.“

Große HVO100-Produzenten bisher nur in Skandinavien

Olaf Toedter, Leiter für neue Technologien und Zündsysteme am Karlsruher Institut für Technologie, beschäftigt sich wissenschaftlich mit synthetischen Kraftstoffen aus regenerativen Quellen. HVO100 gehöre zu den fortschrittlichen Biokraftstoffen, so der Experte, weil er aus Rest- und Abfallstoffen produziert werde. Tank-oder-Teller-Debatten seien hier also überholt. Ein weiterer Vorteil: Der neue Diesel verbrenne „sauberer und effizienter“ als der aus fossilen Quellen. So entstünden „deutlich weniger Rußpartikel“.

Auch um den Motor müsse sich nicht gesorgt werden und Um- oder Aufrüstungen seien nicht nötig, beruhigt der Experte. „Alle Dieselfahrzeuge, sowohl ältere als auch neuere, können HVO grundsätzlich tanken und nutzen“, erklärt Toedter. So werde im Institut ein 29 Jahre alter Sprinter verwendet und mit HVO betankt – „dem geht es gut“. Auch für andere Dieselmotoren gilt: „Bisher gibt es keinerlei bekannte negative Einflüsse auf Materialien und Komponenten.“ Ausgenommen seien nach aktuellem Wissensstand nur wenige Modelle, beispielsweise Sportauslegungen und Hochleistungsfahrzeuge. Wolle man auf Nummer sicher gehen, empfiehlt er, beim Hersteller nachzufragen.

Sprit für Dieselmotoren problemlos nutzbar

Auch der ADAC und der Bundesverband Freier Tankstellen und unabhängiger deutscher Mineralölhändler (BFT) begrüßen die Markteinführung von HVO100. BFT-Geschäftsführer Daniel Kaddik sagt dazu: „Es ist unverständlich, warum die Veröffentlichung derart lang gedauert hat. Klimafreundliche Kraftstoffe anzubieten, sollte im Interesse aller Beteiligten sein und nicht unnötig blockiert werden.“ Und weiter: „Endlich haben unsere Tankstellenunternehmen Rechtssicherheit und die Verbraucher die Möglichkeit, klimafreundlichen Diesel zu tanken.“

Das Potenzial für die CO2-Reduktion ist groß: Laut Kraftfahrtbundesamt sind in Sachsen-Anhalt 333.155 Dieselfahrzeuge zugelassen (Stand: 01.01.2024). Das entspricht einem Anteil von 27,3 Prozent an der Gesamtflotte.Eine Karte mit Tankstellen, die HVO100 anbieten, gibt es unter: www.efuelsnow.de/tankstellen-karte