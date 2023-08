Die Ernte in Sachsen-Anhalt fällt in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen nicht sonderlich gut aus. Die Lage der Landwirte werde durch die aktuelle Marktsituation erschwert, so Bauernpräsident Feuerborn.

Magdeburg/dpa - Bäuerinnen und Bauern in Sachsen-Anhalt sind mit der diesjährigen Ernte nicht zufrieden. Mäßige Mengen, lokale Ernteschäden und besonders die durchwachsenen Qualitäten der Ernte wirkten sich betrieblich aus, sagte der Präsident des Bauernverbandes, Olaf Feuerborn, am Dienstag in Magdeburg. So seien bislang unter anderem unterdurchschnittliche Mengen Getreide und Raps geerntet worden. „Wir setzen nun darauf, dass die Niederschläge für gute Ernten bei Rüben, Kartoffeln, Mais und Grünland sorgen.“

Grund für die nicht zufriedenstellende Qualität der Ernte - beispielsweise ein eher niedriger Eiweißgehalt - seien unter anderem die teils intensiven Gewitter gewesen, die seit der Aussaat im Herbst 2022 verzeichnet wurden, hieß es. Auch hohe Temperaturen verminderten die Qualität. „Unsere Betriebe werden sich an Klima, Wetter und Marktentwicklungen weiter anpassen“, so Feuerborn. Die Lage der Landwirte werde durch die aktuelle Marktsituation erschwert. Durch volatile Märkte sähen sie sich vor erheblichen wirtschaftlichen Herausforderungen, so Feuerborn. Zudem würden sie durch bürokratische Vorgaben belastet.