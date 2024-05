Konsum expandierte in den vergangenen Jahren auch in Halle. In der Saalestadt werden sechs Filialen betrieben.

Leipzig/MZ/dpa. - Deutschlands führender Lebensmittelhändler Edeka ist eine Genossenschaft, die aus vielen Einzelhändlern besteht, die einen oder mehrere Märkte betreiben. Doch der neueste Beitritt ist ungewöhnlich: Die Konsumgenossenschaft Leipzig mit 59 Filialen wird Mitglied der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, bestätigte eine Edeka-Sprecherin der MZ.

Den Zusammenschluss gab am Mittwoch das Bundeskartellamt frei. Wenn ein mittelständischer Wettbewerber unter das Dach eines der großen vier Lebensmittelkonzerne schlüpfe, sei eine sehr sorgfältige Prüfung angezeigt, sagte der Kartellamts-Präsident Andreas Mundt. „Gleichwohl waren hier die Voraussetzungen für eine Untersagung des Vorhabens nicht gegeben.“

Kartellamt prüft das Zusammengehen

Laut Bundeskartellamt wurde erstmals ein Beitritt eines Einzelhändlers zum Edeka-Verbund als kontrollpflichtiger Zusammenschluss gewertet und geprüft. Entscheidend dafür sei, dass Konsum Leipzig als Genossenschaftsmitglied künftig unter die einheitliche Leitung im Edeka-Verbund falle.

Konsum Leipzig ist in den vergangenen Jahren auch in Halle expandiert und betreibt in der Saalestadt inzwischen sechs Filialen. „Wir freuen uns darüber, dass wir nun Mitglied im Edeka-Verbund werden können“, sagte Dirk Thärichen, Vorstandssprecher von Konsum, am Mittwoch der „Leipziger Volkszeitung.“ Konsum sehe nun die Chance, auch kleinere Edeka-Händler in der Region zu übernehmen. Der Händler betreibt überwiegend kleinere Lebensmittelmärkte.

Konsum-Chef Dirk Thärichen sieht viele Vorteile durch die Mitgliedschaft bei Edeka. Foto: dpa

Laut Edeka sehen beide Parteien in dem Beitritt die Chance, durch eine effizientere Zusammenarbeit – etwa einen gemeinsamen Einkauf oder eine gemeinsame Standortentwicklung – im Wettbewerb zu bestehen. Anders als im südlichen Sachsen-Anhalt ist Edeka im Raum Leipzig nicht so stark mit eigenen Filialen vertreten. Rechtlich bleibt Konsum ein eigenständiger Händler. Doch als Edeka-Mitglied wird Eigenständigkeit etwa in der Sortimentsauswahl begrenzt. Daher die Prüfung durch das Kartellamt.

Was bedeutet das für die Kunden? Die Leipziger Konsum-Filialen sollen laut Edeka-Sprecherin „in der gleichen Struktur wie bisher betrieben werden und weiterhin unter der Marke Konsum Leipzig auftreten“. Einen Großteil seiner Waren beziehe Konsum bereits von Edeka.

Verlust von Eigenständigkeit

Zu den genauen Gründen für das Zusammengehen äußern sich die Unternehmen aktuell nicht. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Konsum Leipzig mit 1.200 Mitarbeitern einen Umsatz von 200 Millionen Euro, zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zur Profitabilität wurden keine Angaben gemacht.

In den vergangenen Monaten wurden Filialen geschlossen, aber auch neue eröffnet. Die steigenden Preise führen bei allen Händlern zu mehr Umsatz, doch die Kunden kaufen eher weniger als mehr. Hochpreisige Produkte mit hohen Gewinnspannen bleiben eher im Regal.

Offenbar kam die Konsum-Führung zu dem Schluss, dass die Vorteile einer Mitgliedschaft – wie die große Einkaufsmacht von Edeka – die Nachteile – wie den Verlust eines Teils der Eigenständigkeit – überwiegen.