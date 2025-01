Magdeburg/Halle (Saale). - Unter den besten Nachwuchshandwerkern aus Deutschland sind fünf Gesellinnen und Gesellen aus Sachsen-Anhalt. Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk 2024 erreichten sie zwei erste Plätze, einen zweiten Platz und zwei dritte Plätze in ihren Gewerken, wie die Handwerkskammern in Magdeburg und Halle anlässlich einer Festveranstaltung in der Magdeburger Johanniskirche mitteilten.

In Sachsen-Anhalt wurde die Deutsche Meisterschaft im Handwerk 2024 in 28 Gewerken ausgetragen. 87 junge Handwerkerinnen und Handwerker waren dabei.

Festveranstaltung für beste Absolventen in Magdeburg

In der Johanniskirche wurden die Ausgezeichneten auf Bundesebene sowie die Landes- und Kammersieger gewürdigt. Auch Top-Ausbildungsbetriebe bekamen Ehrungen, wie es hieß.

So holte sich Maximilian Becker, der in Merseburg bei der Prillwitz Haustechnik GmbH seine Ausbildung absolvierte, den Bundessieg unter den Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Bei den Mechanikern für Reifen- und Vulkanisationstechnik ging der Bundessieg den Angaben zufolge an Maximilian Glein, der in Dessau-Roßlau bei der Pneuhage Reifendienste Mitte GmbH in die Lehre ging.

Als Zweitplatzierter unter den Zimmerern überzeugte Jakob Spreer aus einem Unternehmen in Sandersdorf-Brehna (Scopus Bau & Entwicklungs GmbH).

Ailine Wagner (LackierCenter Sangerhausen GmbH) holte sich als Fahrzeuglackiererin ebenso den dritten Platz in ihrem Handwerksberuf wie Ethan Darius Frind (Bernburg, Ausbildungsbetrieb: Feser und Wittig GmbH Halle) als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker in dem separaten Bundeswettbewerb „Die gute Form im Handwerk“ für gestalterische Handwerksberufe.

Junge Handwerker: Das sind die Landessieger Sachsen-Anhalt

Josef Albrecht, Dachdecker

Anna Zeuschner, Konditorin

Patrice Eich, Metallbauer

Anika Liebold, Raumausstatterin

Maximilian Becker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Sandro Eichardt, Augenoptiker

Lucas Speck, Automobilkaufmann

Florian Jurschik, Bestattungsfachkraft

Franz David Pitschke, Beton- und Stahlbetonbauer

Florian Graubner, Elektroniker

Ailine Wagner, Fahrzeuglackiererin

Jette Martha Klauß, Friseurin

Leya Michelle Angela Hornschuch, Gebäudereinigerin

Uljana Belugina, Hörakustikerin

Ethan Darius Frind, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker

Christof Grote, Kaufmann für Büromanagement

Richard Xavier Wagner, Kraftfahrzeugmechatroniker

Louis Franz Hessenmüller, Land- und Baumaschinenmechatroniker

Max Beck, Maler und Lackierer

Maximilian Glein, Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik

Lukas Fach, Orthopädietechnik-Mechaniker

Talitha Jeikowski, Schilder- und Lichtreklameherstellerin

Jonas Rendke, Schornsteinfeger

Tom Tittmann, Steinmetz und Steinbildhauer

Burgard Beutel, Tischler

Jessica Mölle, Zahntechnikerin

Jakob Spreer, Zimmerer

Top-Ausbildungsbetriebe aus Sachsen-Anhalt geehrt

Für ihr Engagement um die handwerkliche Ausbildung junger Menschen würdigten die Kammern 14 Betriebe aus Sachsen-Anhalt. Zudem erhielten 17 Landessieger Auszeichnungen, wie es hieß.

Bei der Deutschen Meisterschaft im Handwerk treten jedes Jahr Absolventinnen und Absolventen aus 130 Gewerken gegeneinander an. Der Wettbewerb ist mehrstufig. Er startet mit dem Kammersieg bei der jeweils zuständigen Handwerkskammer.