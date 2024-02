Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Die Zeitarbeitsbranche ist für niedrige Löhne bekannt gewesen, doch das ändert sich in einigen Branchen radikal. In medizinischen Berufen können Zeitarbeiter inzwischen deutlich mehr verdienen als Festangestellte. So bietet eine auf medizinisches Personal spezialisierte Zeitarbeitsfirma aus Hamburg aktuell eine Stelle für einen Krankenpfleger in Halle mit einem „Grundgehalt von bis zu 5.000 Euro pro Monat“ an.