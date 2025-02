Halberstädter Würstchen: So will der Traditionsbetrieb aus der Krise kommen

Die Halberstädter Würstchen sind vor allem in Ostdeutschland eine bekannte Marke.

Halberstadt - Die von gestiegenen Energie-, Fleisch- und Personalkosten getroffene Unternehmensgruppe rund um die Halberstädter Würstchen stellt sich breiter auf. Unter anderem sei geplant, Suppen für eine Eigenmarke zu produzieren, sagte Sanierungsexperte Nico Kämpfert, der das Unternehmen über ein Jahr begleitet hat.

Die Produktionsgesellschaft bei Halberstädter war in einem umkämpften und auch rückläufigen Markt in Schieflage geraten. Das wegen drohender Zahlungsunfähigkeit begonnene Schutzschirmverfahren soll laut Kämpfert in vier bis sechs Wochen beendet sein.

Halberstädter Würstchen will über Mitteldeutschland hinaus expandieren

Halberstädter-Geschäftsführerin Silke Erdmann-Nitsch sagte, man wolle über das Stammgebiet Mitteldeutschland und die neuen Bundesländer hinaus auch in Süd- und Norddeutschland Fuß fassen.

Neben den Suppen im Glas setze das Unternehmen stärker auf Geflügelwürstchen sowie auf den Bereich der Brat- und Grillbratwürste. Marktchancen im Ausland verspreche man sich zudem auf dem Halal-Sektor. Laut Erdmann-Nitsch wurde schon vor mehreren Jahren eine gesonderte Produktionslinie aufgebaut.

Trotz Insolvenz bei den Halberstädter Würstchen: Kein Mitarbeiter muss gehen

Die von der Unternehmerfamilie Nitsch geführte Firmengruppe besteht aus einer Muttergesellschaft und Tochtergesellschaften etwa für Produktion und Vertrieb. Man habe sich nicht von Mitarbeitern getrennt, sagte Erdmann-Nitsch.

Die Unternehmensgruppe habe rund 150 Mitarbeiter. Umsatzzahlen nennt das Unternehmen nicht. Für Vertrieb und Produktion werde es demnächst einen neuen Geschäftsführer geben.

Silke Erdmann-Nitsch gehört zur Unternehmerfamilie rund um die Halberstädter Würstchen. Matthias Bein/dpa

Lange Tradition: Halberstädter Würstchen kommen nur aus Halberstadt

Das Unternehmen hat eine über 140 Jahre lange Tradition. Zu DDR-Zeiten befand sich das Unternehmen in Volkseigentum, 1992 wurde es von der Unternehmerfamilie Nitsch übernommen. Die Produktpalette reicht von Fleisch- und Wurstkonserven über frische Produkte bis zu Suppen und Fertiggerichten.

Die traditionellen Halberstädter Würstchen sind kamingeräuchert und in einem speziellen Verfahren gereift. Laut Erdmann-Nitsch können die Halberstädter Würstchen nur in Halberstadt hergestellt werden, es handele sich um eine geografisch geschützte Angabe.