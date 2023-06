Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres so viel Gewerbesteuer eingenommen wie noch nie.

So viel Geld wie nie: Was Sachsen-Anhalts Kommunen an Gewerbesteuern einnehmen

Halle/dpa - Die Gemeinden in Sachsen-Anhalt haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres so viel Gewerbesteuer eingenommen wie noch nie. Insgesamt seien 302,3 Millionen Euro an Gewerbesteuer geflossen, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Dies entspreche einer Steigerung um 16,5 Prozent.

Dabei verteilen sich die Einnahmen sehr unterschiedlich im Land. Ein Viertel der Gewerbeeinnahmen geht an die drei kreisfreien Städte Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau. Der Rest verteilt sich den Angaben zufolge auf die übrigen 215 Gemeinden im Land.

Die Landeshauptstadt Magdeburg steht mit 37,7 Millionen Euro Einnahmen landesweit an der Spitze. Aber auch Städte wie Zörbig, Leuna und Bitterfeld-Wolfen konnten jeweils mehr als zehn Millionen Euro Gewerbesteuern verbuchen.