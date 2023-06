Der Energieversorger Envia-M will bis 2026 rund zwei Milliarden Euro investieren. Die Mittel sollen in Netze sowie Wind- und Solaranlagen fließen.

Chemnitz/MZ - Ostdeutschlands größter regionaler Energieversorger, Envia-M, will Milliarden in erneuerbare Energien und den Netzausbau investieren. Doch der Wandel in der Branche gestaltet sich als enorm herausfordernd, wie führende Vertreter des Unternehmens am Dienstag erklärten.