Das Karstadt-Kaufhaus in Magdeburg bleibt erhalten. Die Filiale am Breiten Weg steht nicht auf der am Montag veröffentlichten Streichliste des Warenhaus-Konzerns. Es ist das einzige verbliebene Kaufhaus des Konzerns in Sachsen-Anhalt.

Aufatmen in Magdeburg: Galeria Karstadt Kaufhof bleibt in der Stadt

"Karstadt" steht an der Fassade der Galeria Karstadt Kaufhof Filiale in der Innenstadt der Landeshauptstadt Magdeburg. Es wird die letzte überlebende Filiale in Sachsen-Anhalt bleiben.

Magdeburg/DUR/mad - Gute Nachrichten für Sachsen-Anhalt und für die Kunden und Mitarbeiter der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in Magdeburg.

Die Filiale in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt bleibt erhalten. Das teilte der Warenhauskonzern nach der Aufsichtsratssitzung am Montag mit. Demnach schließt der Konzern weitere 52 seiner 129 Standorte. Zwischen 4000 und 5000 der insgesamt noch rund 17.000 Mitarbeiter in Deutschland verlieren dadurch ihren Job.

Die Magdeburger Karstadt-Filiale am Breiten Weg wird als einzige im Bundesland Sachsen-Anhalt erhalten bleiben. Die Kaufhäuser in Dessau und in Halle (Saale) wurden bereits abgewickelt.

Auch die Galeria-Kaufhof-Filialen in Leipzig und Braunschweig stehen im Gegensatz zu Magdeburg auf der Streichliste, wie der Konzern mitteilte.

Für die Standorte auf der Streichliste bestehe angesichts der lokalen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen „keine positive Fortführungsperspektive“, heißt es. Das Unternehmen wolle die verbleibenden Filialen in den kommenden Jahren modernisieren und künftig lediglich 77 Standorte erhalten.

„Das ist zweifellos heute für uns alle ein schwerer Tag. Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv um jeden einzelnen Standort gerungen.“ Arndt Geiwitz, Generalbevollmächtigte von Galeria

Das Unternehmen befindet sich in der Insolvenz und in einem Schutzschirmverfahren. Trotz umfangreicher Staatshilfen in den vergangenen Jahren hatte es das Unternehmen nicht geschafft, sich aus der prekären Situation zu befreien.

Galeria Karstadt Kaufhof: Magdeburg ist letzter Standort in Sachsen-Anhalt

Bereits am 30. Dezember 2022 war für die Kunden und Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof am Marktplatz in Halle nach 18 Jahren endgültig Schluss.

Die Karstadt-Filiale in Dessau war bereits zum im Januar 2021 nach 26 Jahren Betrieb geschlossen worden. Damals wurden 61 weitere Kaufhäuser der Kette geschlossen. Mitarbeiter, Kunden und Politiker hatten im Jahr 2020 vergeblich gegen die Schließung demonstriert.