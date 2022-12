„Ein fatales Signal“ - Arbeitgeberchef zu Aus von Industriepark „Star Park II“

Halle/MZ - Erstmals seit Jahren ist durch Bürgerproteste in Sachsen-Anhalt ein wirtschaftliches Großprojekt gescheitert. Eine Anwohnerinitiative mobilisiert gegen das geplante Industriegebiet „Star Park II“, das in den nächsten Jahren zwischen der A 14 und den Dörfern Naundorf und Dölbau (Saalekreis) entstehen sollte. Gemeinderat Kabelsketal hat daraufhin am Mittwochabend mit knapper Mehrheit gegen die Entwicklung des neuen Gewerbegebietes gestimmt. Ein 200 Hektar großes Areal sollte für 150 Millionen Euro erschlossen werden, um Großansiedlungen zu ermöglichen. Bis zu 3.000 neue Arbeitsplätze wären möglich gewesen.

