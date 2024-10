Halle/MZ. - Die Zeiten sinkender Arbeitslosigkeit sind in Sachsen-Anhalt nach aktuellen Prognosen vorerst vorbei. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erwartet, dass die Zahl der Erwerbslosen im kommenden Jahr um 2,3 Prozent auf 84.800 steigt. „Die angeschlagene Wirtschaft dämpft in diesem wie auch im kommenden Jahr die Arbeitsmarktentwicklung bundesweit“, sagt IAB-Forscher Rüdiger Wapler. Es wird davon ausgegangen, dass in Ostdeutschland die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr besonders stark in Thüringen (fünf Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (3,9 Prozent) und Sachsen (3,6 Prozent) steigt.

