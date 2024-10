Das Unternehmen Ditsch investiert Millionen Euro in die Produktionsstätte in Oranienbaum. In den USA nimmt ein zweites Werk den Betrieb auf, um die Nachfrage zu befriedigen.

Die Großbächerei Ditsch produziert in Oranienbaum täglich 2,4 Millionen Laugenbackwaren. In dem Werk arbeiten 670 Mitarbeiter.

Halle/MZ. - Die Brezelbäckerei Ditsch erweitert ihre Fabrik in Oranienbaum (Landkreis Wittenberg). „Wir werden die Kapazitäten an unserem Produktionsstandort bis Ende 2025 erweitern“, sagte Sebastian Gooding, Geschäftsführer des Schweizer Unternehmens Valora, zu der die Großbäckerei Ditsch gehört, der MZ. Insgesamt würden in Sachsen-Anhalt und im Werk in Mainz (Rheinland-Pfalz) mehr als 30 Millionen Euro investiert. Der Großteil der Mittel fließt den Angaben zufolge nach Oranienbaum.