Halle/MZ. - Als während der Energiepreiskrise 2022 die Billigstromanbieter reihenweise die Belieferung ihrer Kunden einstellten oder gar insolvent gingen, strömten hunderttausende Kunden in die Grundversorgungstarife der Stadtwerke und Regionalversorger. Nun geht der Kundenstrom wieder in die andere Richtung. Diese Schnäppchenmentalität wird vom Gesetzgeber toleriert, denn die Stadtwerke sind zur Aufnahme gesetzlich verpflichtet.

Doch auch als treuer Stadtwerke-Kunde kommt man mittlerweile ins Grübeln: Die Schere zwischen den Tarifen in der Grundversorgung und günstigeren Festpreisangeboten, die auch Stadtwerke anbieten, wird immer größer. Wer Geld sparen will, muss zu solchen Angeboten wechseln. Wer das nicht tut, so insinuieren Vergleichsportale wie Verivox, ist selbst schuld.

Mit Service und Kundenbindung hat das wenig zu tun. Viele Kunden von Stadtwerken wollen zwei Dinge: eine verlässliche Versorgung und einen günstigen Preis – es muss nicht der niedrigste sein. Doch inzwischen gewinnt man den Eindruck – auch wenn sich das schwer belegen lässt – dass das unternehmerische Risiko voll auf die Verbraucher abgewälzt wird. Entweder die Kunden nehmen ein befristetes Festpreisangebot, müssen sich dann aber auch ständig mit wechselnden Tarifen beschäftigen, oder sie schlucken die deutlich höheren Tarife in der Grundversorgung. Der treue Kunde wird so bestraft. Das muss sich ändern.

Vor allem die Stadtwerke sollten bestrebt sein, allen ihren Kunden dauerhaft günstige Angebote zu machen, die sich preislich zumindest im Bundesschnitt bewegen. Der hallesche Versorger EVH setzt dabei vor allem auf den Ausbau der Solarenergie. Der Anteil der eigenen Stromproduktion soll steigen. Ob das erfolgreich ist, wird die Zukunft zeigen. Positiv ist, dass die Firmenführung einen Weg sucht, alle Kunden mit günstigem Strom zu versorgen.

Den Autor erreichen Sie unter: [email protected]