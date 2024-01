Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Autobahnblockaden, Schleichfahrten und Kolonnen: Die Bauern haben am Montag in vielen Teilen Deutschlands den Verkehr lahmgelegt. In Sachsen-Anhalt wurde der am stärksten befahrene Verkehrsknoten, der Riebeckplatz in Halle, blockiert. Anlass ist die Streichung der Agrardieselbeihilfe. Doch im Kern geht es darum, dass sich die Bauern von der Politik bevormundet fühlen und durch immer neue Auflagen ihre Existenz gefährdet sehen.