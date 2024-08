Handwerker werden händeringend gesucht. Die Not nutzen auch unlautere Unternehmen aus. Manchmal beheben sie dabei Schäden, die sie selbst erst verursacht haben.

Abzocker im Blaumann - so machen sich angebliche Handwerker die Not der Kunden zu Nutze

Handwerke sind in manchen Bereichen Mangelare.

Halle/MZ. - Abzocke im Handwerk: Eine Verbraucherin will ihre neue Spüle anschließen und sucht dafür im Internet nach Handwerkern. Sie stößt auf die Website des „Klempner Verband Wolmirstedt“ und ruft an. Zwei Stunden später stehen zwei Männer im Blaumann vor der Tür der Frau, die nach einigem Bemühen feststellen, dass die Spüle nicht montierbar ist. „Sie haben dennoch über 400 Euro für ihr erfolgloses Handeln berechnet“, sagt Simone Meisel von der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Das sei viel zu teuer gewesen. „Dahinter steckt eine Masche, die die Not der Kunden ausnutzt, die dringend Handwerker suchen.“