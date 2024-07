In Sachsen-Anhalt sind im ersten Halbjahr 20 Prozent mehr Unternehmen insolvent gegangen als im Vorjahr. IHK-Chef Gläßer sieht auch „ideologisch geprägte Wirtschaftspolitik“ als Grund.

20 Prozent mehr Firmenpleiten: Wie kritisch ist die Lage in Sachsen-Anhalt?

Halle/MZ. - In Sachsen-Anhalt sind im ersten Halbjahr 2024 bereits einige prominente Firmen wie die Recycling-Firma APK aus Merseburg, der Magdeburger Fleischereibetrieb „Delikata“ oder das hallesche Autoscan-Start-up Twinner insolvent gegangen. Insgesamt gab es nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in den ersten sechs Monaten 180 Firmeninsolvenzen. Das waren 20 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

„Die Wirtschaft entwickelt sich aktuell kraftlos“, sagt Martin Plath, Standortleiter bei Creditreform in Halle. Rein rechnerisch habe es im Land jeden Tag eine Firmenpleite gegeben. Ähnlich ist die Entwicklung bundesweit. Im ersten Halbjahr gingen 11.000 Firmen pleite – ein Plus von 30 Prozent.

Die meisten Firmen verschwinden

Nach Plaths Einschätzung gelingt meist nur bei den größeren Unternehmen eine Sanierung. „Die meisten kleinen und mittleren Firmen verschwinden vom Markt“, so der Insolvenzexperte. Besonders viele Pleiten gebe es in den Bereichen Dienstleistungen, Handel und Bauwirtschaft. „In Sachsen-Anhalt ist vor allem die Überschuldung Grund für die Insolvenzanmeldung“, so Plath.

In diesem Jahr werden rund 20.000 Firmeninsolvenzen erwartet. Das liegt aber noch unter dem Niveau von vor zehn Jahren. Grafik: Büttner

Doch wie bedrohlich ist die Entwicklung? Die Bilanzen der Firmen seien insgesamt etwas schlechter geworden, sagt Sascha Gläßer, Präsident der Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK). „Über alle Banken hinweg sind die Ausfallraten bei den Krediten aber genau bei den Erwartungswerten“, so Gläßer, der Vorstandschef der Volksbank Halle ist. „In der Baubranche erleben wir aktuell mehr Insolvenzen, für jedes einzelne Unternehmen ist das bitter. Insgesamt bewegen wir uns aber im langjährigen Schnitt.“ (siehe Grafik) Nach seinen Worten verzeichnete Deutschland in den vergangenen Jahren durch die niedrigen Zinsen und gesetzliche Ausnahmeregelungen zur Insolvenzanmeldung in der Corona-Pandemie wenig Insolvenzen.

Hohe Strompreise belasten vor allem Industriefirmen

Geschwächt von den Corona-Jahren, hohen Energiepreisen und gestiegenen Zinsen setzen jetzt vor allem die Unternehmen unter Druck, die ohnehin finanzschwach waren. Laut Wirtschaftsforscher Steffen Müller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) lagen die Insolvenzanmeldungen im Mai gut ein Drittel höher als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019.

Nach Ansicht von IHK-Präsident Gläßer stimmen die Rahmenbedingungen nicht: „Die Energiepreise waren zuletzt sehr hoch, sodass energieintensive Industriefirmen in Sachsen-Anhalt in Bedrängnis geraten.“ Seit langem kritisiert die IHK, dass mit der Abschaltung der Atom- und Kohlekraftwerke das Energieangebot reduziert und nicht gleichwertig durch erneuerbare Energien ersetzt wird. „Die ideologisch geprägte Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre führt häufig in die Sackgasse“, sagt Gläßer im MZ-Interview.