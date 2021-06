Spendenstand 31.05.2021: 113.834,56 Euro

Der Verein „Wir helfen“ sammelt für sein Jahresprojekt „Wir helfen, damit alle Kinder gerade jetzt Anschluss finden“ Geld zur Unterstützung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen.

Auf den Konten eingegangen sind:

1 € Christina Hylla, Waldkraiburg

5 € Gerlinde und Manfred Schulze, Elsteraue

10 € anonym

14,78 € Margarete Schmidt, Sangerhausen

15 € anonym

15 € anonym

66,78 € Gehaltscents von Mitarbeitern der MZ und Tochterfirmen

75 € Spendenhotline Januar 2021

100 € anonym

3.115 € Spendenhotline November 2020

15.840 € Spendenhotline Dezember 2020

1 € Christine Hylla, Waldkraiburg

1 € Christine Hylla, Waldkraiburg

1 € Christine Hylla, Waldkraiburg

1 € Christine Hylla, Waldkraiburg

10 € anonym

10 € anonym

10 € anonym

10 € anonym

10 € Brunhilde Stolze

10 € Christa und Martin Winzer

10 € Gerd Nürnberger

10 € Thomas Mahler, Leuna

10 € Thomas Mahler, Leuna

10 € Thomas Mahler, Leuna

10 € Thomas Mahler, Leuna

15 € anonym

15 € anonym

15 € anonym

15 € anonym

15 € Renate Thomas

20 € Beate Guhlmann, Halle

20 € Dr. Mohamed Yousif

20 € Gabriele Taplick

20 € Gudrun und Josef Staud

20 € Jutta Bley

20 € Monika und Gunter Sättler, Sangerhausen

20 € Renate Mittelstädt

20 € Rosemarie Krull, Bernburg

25 € anonym

25 € anonym

25 € anonym

25 € anonym

25 € Gudrun Meinicke, Merseburg

30 € anonym

30 € anonym

30 € Christa Lukatsch

30 € Doris und Klaus Fiedler, Harzgerode

30 € Dr. Mohamed Yousif

30 € Egbert Haetge, Halle

30 € Egbert Haetge, Halle

30 € Egbert Haetge, Halle

30 € Egbert Haetge Halle

30 € Manon Grund

30 € Manuela Hebestreit

30 € Manuela Hebestreit

50 € Angela und Frank Heintze

50 € Angelika und Andreas Cegla

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € Antje Wegener

50 € Dr. Dorothea Heuchel

50 € Familie Winzer, Gerbstedt

50 € Manuela und Frank Sander

50 € Mario Kopf

50 € Marion und Peter Scholz, Hoym

50 € Petra Schmidt

50 € Praxis Meusel

50 € Renate Edler

50 € Stephan Marahrens, Dessau-Roßlau

50 € Sven Obert, Immobilienmakler der Saalesparkasse

60 € Gerhard Mantey

80 € anonym

90 € S-Markt & Mehrwert GmbH & Co. KG Halle

100 € Angela u. Oliver Thieme

100 € Angela u. Oliver Thieme

100 € Angela u. Oliver Thieme

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € Berit Deckert, Halle

100 € Cathrin Frey

100 € Dr. Ilse Rieger

100 € Familie Junger, Halle

100 € Familie Pazak, Hettstedt

100 € Familie Pietsch, Halle

100 € Familie Steinke, Wülknitz

100 € Ingrid Ernst

100 € Johanna-Eleonore Haubner, Westerrönfeld

100 € Mariola Wohlfarth, Halle

136,55 € anonym

150 € anonym

150 € Familie Wagenmann, Teutschenthal

180 € Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung GmbH & Co. KG, Aktion Lebkuchenherzen 2020

184,62 € anonym

200 € Alexander Franke

200 € anonym

200 € anonym

200 € anonym

200 € anonym

200 € anonym

200 € anonym

200 € Franziska Schneidereit, Bitterfeld-Wolfen

200 € Mitteldeutscher Eishockeyclub MEC Halle 04 e.V. – Saale Bulls Halle

210 € Kunden der Fläming-Apotheke, Wittenberg

216,91 € Studio Estetica Ursula Wollschläger, Wittenberg

230,10 € Gehaltscents von Mitarbeitern der MZ und Tochterfirmen

300 € Angelika Bathe, Wittenberg

300 € Anke und Rene Kiwaczinski, Braunsbedra

300 € Kunden der Apotheke Am Markt, Kalenderspende, Aken

305 € Kerstin und Axel Prescher

314 € KATHI Rainer Thiele GmbH, Aktion Lebkuchenherzen 2020, Halle

487 € Mitteldeutsche Zeitung, Aktion Bietbox 2019

500 € anonym

500 € anonym

500 € Familie Hamann, Halle

664,41 € TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, Aktion Lebkuchenherzen 2020, Leuna

1.000 € anonym

1.000 € Brigitte Magdeburg

1.000 € LCP Leuna Carboxylation Plant GmbH, Leuna

1.200 € Aktive Bürgerhilfe UG, Christine Enterlein, Salzatal, OT Lieskau

1.500 € HDI Global SE, NL Leipzig, Heiko Waber, Aktion Lebkuchenherzen 2020, Leipzig

1.500 € KATHI Rainer Thiele GmbH, Halle

5 € Günther Bazdorf

5 € Sylke und Peter Masurczak Lützen

10 € Annelie und Wolfgang Hillner Merseburg

10 € anonym

10 € Christa Mönnekemeier

10 € Christine Komischke

10 € Familie Krutwa

10 € Gabriele Gleitsmann

10 € Gerlinde u. Manfred Schulze

10 € Gudrun Kleie

10 € Liesbeth Buck, Leuna

10 € Maja Schabel

10 € Marlies Voigt

15 € Christel Orosz

15 € Edith und Reinhard Schubert Osternienburg

15 € Ursula Joschko

20 € Angelika Hirschfeld

20 € anonym

20 € anonym

20 € anonym

20 € anonym

20 € Birgit Boche

20 € Christian Hetka

20 € Dagmar und Wolfgang Zühlke Köthen

20 € Elsbeth und Klaus Weisbrod Schkopau

20 € Frau Pöhner

20 € Helga Ebert Teutschenthal

20 € Henry Pfuhl

20 € Holger Kleinbauer

20 € Ina Bazant

20 € Ines Kisker

20 € Judith Schulze Jessen

20 € Karin Danneberg

20 € Liselotte Fellmuth

20 € Lothar Kleemann Bischofrode

20 € Margot Pacholke

20 € Margot Schönemann

20 € Marina und Konrad Zobel Dessau

20 € Marlies Hess

20 € Martina Schaal Oppin

20 € Matthias Mückenheim

20 € Monika Nagel Thale

20 € Ramona und Uwe Busch Bernburg

20 € Regina u. Wolfgang Oswald

20 € Roswitha Kirchner

20 € Rüdiger Weinberg Peißen

20 € Simone Thieme

20 € Susanne Liebmann Oranienbaum

20 € Susanne Neumann Halle

20 € Ursula Hohenstern

20 € Uta und Wolfgang Eger

20 € Walpurga Schollmeier

20 € Waltraud und Reinhard Schmidt

25 € Andrea Wiedemann

25 € Christine und Roberto Schönefeld Weißenfels

25 € Claudia und Daniel Schmidt

25 € Dr. Annetta Kirsch Petersberg

25 € Dr. Astrid Brandt Halle

25 € Familie Emsel Merseburg

25 € Familie Kellner

25 € Frank Thieme Weißenfels

25 € Gisela u. Roland Gottwald

25 € Jürgen Linder Dessau-Roßlau

25 € Roswitha Blume Merseburg

25 € Siegrid und Rainer Ullmann Weißenfels

25 € Ute Müller Harzgerode

25 € Volker Schulze

30 € Andreas Schönemann Raguhn

30 € Angelika u. Herbert Kupfer

30 € Brigitte Schröder

30 € Dagmer und Fritz Geißler Reichardtswerben

30 € Heike u. Wolfgang Harnisch

30 € Ilse Demmler

30 € Inge und Ewald Brixel Lutherstadt Wittenberg

30 € Lieselotte u. Peter Günther Halle

30 € Margoth Walther

30 € Mario Kasper

30 € Michaela und Bernd Dutge Benndorf

30 € Renate Heidecke

30 € Steffen Schwenckner

40 € Familie Sager Schkopau

40 € Maria Dietrich

41,27 € Gehaltscents von Mitarbeitern der MZ und Tochterfirmen

44,44 € Matte u. Claudi Sennewitz

50 € Andrea Schlanstedt

50 € Angelika Gerhardt

50 € Annegret und Gisbert Bandrock Weißenfels

50 € Annemarie und Reinhold Fricke Raguhn-Jeßnitz

50 € Annett und Jörg Balke Bernburg

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € anonym

50 € Antja und Uwe Pfortner

50 € Astrid Haushalter

50 € Babett Poggensee Obhausen

50 € Bernd Menzel

50 € Bettina Kelm Sandersdorf-Brehna

50 € Bettina Weinert

50 € D+D Rudley Coswig

50 € Dr. Uwe Harms

50 € Edith Metzner

50 € Elke Wiegandt

50 € Ellen Schultz

50 € Familie Flache Querfurt

50 € Familie Köhler Mücheln

50 € Familie Kruse Zscherben

50 € Familie Popp Halle

50 € Familie Schumann Wiedersdorf

50 € Familie Ströh Halle

50 € G. und M. Bromme

50 € Gerhard Schlabs

50 € Hadwiga u. Dr. Peter String

50 € Heike und Jürgen Kühne

50 € Heike u. Volker Voigt Halle

50 € Heike und Wolfgang Walter Zeitz

50 € Helga Neubert

50 € Helga Wagner

50 € Hertha und Ulrich Schwarz

50 € Holger Langlhofer

50 € Ines und Ralf Rokicki

50 € Ingeborg Kastl

50 € Ingrid Hanff

50 € Karin und Peter Schmolling

50 € Katrin und Henry Schultze Sandersdorf

50 € Margita Burkhardt Obhausen

50 € Martina u. Volker Steittmann

50 € Mechthild Lahmann

50 € Natalija u. Dr. Udo Ludwig

50 € Peggy Weinert

50 € Regina u. Claus Mehlig Halle

50 € Renate Fleischer Dessau-Roßlau

50 € Rita Kirmse Teutschenthal

50 € Rita Wutschig

50 € Rosemarie und Volker Hermann Halle

50 € Ruth Holzmann Helbra

50 € Sabine u. Dr. Bertram Thieme

50 € Sabine und Reiner Halupnik

50 € Siegfried Winkler

50 € Sieglind u. Andreas Rösler

50 € Steffi Klar

50 € Susanne Gehrke-Du Bois

50 € Sven Zimmermann Hannover

50 € Thomas Bernhardt Halle

50 € Ulrike u. Michael Schmieder Weißenfels

50 € Ursula und Uwe Seiffert

50 € Ursula Winkler Wittenberg

50 € Waltraud Möbius

50 € Willi Schmidt

50,87 € anonym

60 € Berthold Blau Bad Dürrenbg.

77,66 € Silke und Alexander Hektor

80 € anonym

100 € A. und G. Uhlenhaut

100 € Albina und Gerd Herold

100 € Angela und Oliver Thieme Schkopau

100 € Angela und Roland Körner Dessau-Roßlau

100 € Andrea und Franz Wagner

100 € Anita Schlegel Halle

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € anonym

100 € Antje und Ralf Damian

100 € Birgit Krüger 60. Geburtstag

100 € Brigitte Lehmann Halle

100 € C. und M. Aspe Halle

100 € Christia Lindenbein Quedlinburg

100 € Claude Kriesel

100 € Claudia Thiele Geusa

100 € Dirk Wildenrath

100 € Dorit Ziegenhorn

100 € Dr. Annemarie Stolze

100 € Dr. Clemens Podhaisky

100 € Dr. Karin Gros

100 € Dr. Petra Kaltwaßer Halle

100 € Dr. Wilfried Trommer Merseburg

100 € Edith und Frank Zachaeus

100 € Familie Kälin

100 € Familie Malis

100 € Familie Schurack Bitterfeld-Wolfen

100 € Familie Simon Halle

100 € Gerda Gentzsch Landsberg

100 € Gerit Kallmeyer

100 € H.-P. Schneider

100 € Hans Neubauer

100 € Hardy Schulz

100 € Heike Stolfa Bessenstedt

100 € Heike und Roland Angelus Halle

100 € Heinrich Bader

100 € Helga Sommer

100 € Ilka Müller

100 € Ilona u. Ralph Schön Dessau

100 € Ina Klöpsch

100 € Karin Gonschorek Bad Dürrenberg

100 € Karsten Bartels

100 € Kathrin und Frank Wille

100 € Katja Gottschalk

100 € Katja Lindner

100 € Kurt Müller Halle

100 € Marianne Bohm Brehna

100 € Marion König Teutschenthal

100 € Marta-Regina Schwerdtfeger

100 € Michael Petratschek

100 € Monika Pietsch Halle

100 € Praxis Dr. Petra Schöber Bad Lauchstädt

100 € Praxis Dres. Braekow Bernburg

100 € Roswitha Cholewa Naumbg.

100 € Steffi u. Uwe Strehle Halle

100 € Susanne Stock Halle

100 € Sybille Eckersberg

100 € Thomas Spychalski

100 € Tischlerei Thomas Stephan Großjena

100 € Undine Freyberg Halle

100 € Ute Gieler

100 € Wieland Poser

101,66 € anonym

120 € anonym

123,45 € Uwe Hofmann Dessau

125 € anonym

135 € Kirsten Pfeiffer

150 € anonym

150 € anonym

150 € anonym

150 € InfraLeuna GmbH

150 € Marlies Schmädeke

159,19 € anonym

165 € Christian Lorenz

200 € anonym

200 € anonym

200 € anonym

200 € anonym

200 € anonym

200 € Dr. Hans-Jürgen Hurtz Halle

200 € Dr. Maike Stephan Halle

200 € Dr. Ursula Wasser und Ralf Klöpper Halle

200 € Gabriele Bauer

200 € Gabriele Kachelries Quedlinburg

200 € Gunter Zappe

200 € Ingrid Heyn Merseburg

200 € Jörg Kramer Leuna

200 € Martin Lindner Berlin

200 € Michael Raubuch Leipzig

200 € Michael Raubuch Leipzig

200 € Papenburg Bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Verkauf Lebkuchenherzen Halle

200 € Siegfried Käsebier

200 € Sybille Jacob Naumburg

200 € Ute Eckstein

224,23€ Kunden Fläming-Apotheke Lutherstadt Wittenberg

250 € Marina u. Fidelio Ihle Zörbig

250 € Sonnenschutztechnik & Bauelemente Manfred Salzmann, Kretzschau

298 € Deutsche Bank, Verkauf Lebkuchenherzen

300 € Aktive Bürgerhilfe UG

300 € anonym

300 € Petra Hiltawsky-Klein Halle

400 € Drs. J. und R. Knolle Halle

500 € anonym

600 € Hausarzt- + Diabeteszentrum Merseburg-Süd Dr.Annett u. Dr. Thomas Frank

1.000 € Barbara u. Ulrich Träm Köln

1.112 € anonym