Ganz Deutschland schaut an diesem Sonntag nach Sachsen und Thüringen. Beide Ost-Bundesländer wählen einen neuen Landtag. Verfolgen Sie alle Entwicklungen am Wahltag hier bei uns.

Landtagswahl in Sachsen und Thüringen: Alle Entwicklungen im Newsblog

Dresden/Erfurt. - Sachsen und Thüringen wählen - und ganz Deutschland schaut gespannt hin. In beiden Ost-Bundesländern sind die Bürger aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen.

In beiden Ländern könnte die rechtsextreme AfD stärkste Kraft wählen. Mit den hohen Umfragewerten des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) drohen in Sachsen und Thüringen komplizierte Verhältisse. SPD und Grüne müssen um die 5%-Hürde zittern, die FDP hat in beiden Ländern kaum Chancen auf den Landtag.

Alle Entwicklungen und Infos vom Wahltag und dem Wahlabend finden Sie hier:

In Sachsen, wo bisher die CDU zusammen mit SPD und Grünen regiert, wird ein enges Rennen zwischen CDU und AfD erwartet. SPD und Grüne müssen genauso wie die Linke um den Wiedereinzug in den Landtag zittern, die Wagenknecht-Partei BSW sollte souverän den Sprung in den Dresdner Landtag schaffen.

Umfrage zur Landtagswahl in Sachsen am 1.9. - wird die CDU wieder stärkste Kraft? Grafik: B. Bolte, Redaktion: J. John/dpa

Die Regierungsbildung in Sachsen könnte kompliziert werden. Laut den Umfragen ist es unklar, ob die bisherige Regierung eine erneute Mehrheit schafft.

Jeder Dritte wählt rechtsextrem - Stabile Mehrheiten in Sachsen und Thüringen möglich?

Noch viel komplizierter ist die Lage in Thüringen, wo bereits jetzt eine Minderheitsregierung von Linken, SPD und Grünen regiert. Hier führt die AfD in den Umfragen deutlich vor CDU und BSW.

Umfrage zur Landtagswahl in Thüringen am 1.9. Die rechtsextreme AfD könnte in Thüringen mit Abstand stärkste Partei werden. Grafik: B. Bolte, Redaktion: J. John/dpa

Die Linke wäre nur noch vierstärkste Kraft, Grüne und FDP könnten aus dem Landtag fliegen. Ein Bündnis aus CDU, BSW und SPD könnte die einzige Chance auf eine Mehrheit im Landtag sein.