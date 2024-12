Am Mittwoch wählt der sächsische Landtag einen neuen Ministerpräsidenten. Und nie war die Wahl eines Regierungschefs in Sachsen so offen wie dieses Mal. Denn der amtierende Landeschef Michael Kretschmer hat keine Mehrheit. Nutzt ein Außenseiter die Chance?

Dresden/DUR/dpa. – Showdown im sächsischen Landtag. Am Mittwochvormittag wird in Sachsen ein neuer Ministerpräsident gewählt. Der amtierende Regierungschef Michael Kretschmer stellt sich erneut zur Wahl. Doch seine geplante CDU-SPD-Regierung hat im Landtag keine Mehrheit. Profitiert davon ein Außenseiter?

Ursprünglich wollten CDU und SPD zusammen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) regieren, doch deren Vertreter ließen die Gespräche abrupt platzen, so dass es CDU und SPD jetzt als Minderheitsregierung versuchen wollen.

Ministerpräsidentenwahl in Sachsen 2024 im Liveblog

Keine Mehrheit für CDU und SPD im Landtag - findet Kretschmer genug Stimmen für seine Wahl?

Dem schwarz-roten Bündnis fehlen im Landtag zehn Stimmen für eine eigene Mehrheit. Die Partner der neuen Regierung möchten deshalb das Parlament stärker einbinden. Sie haben dafür einen Konsultationsmechanismus angekündigt, mit dem die anderen Fraktionen frühzeitig bei Gesetzesvorhaben eingebunden werden sollen.

Doch funktioniert das auch bei der Wahl des Ministerpräsidenten? Neben Kretschmer wollen auch AfD-Landeschef Jörg Urban und der Kandidat der Freien Wähler, Matthias Berger, antreten. Das BSW will Kretschmer nicht wählen. Auch die Grünen kündigten ihr Nein an. Am ehesten kann der CDU-Politiker noch auf die Linke hoffen, die in ihm das kleinere Übel gegenüber der in Sachsen als rechtsextrem eingestuften AfD sieht. Doch aus das reicht nicht.

Gerüchte in Sachsen: Machen AfD und BSW Matthias Berger zum Ministerpräsidenten?

Zudem gibt es rund um den Landtag Gerüchte: Was passiert, wenn die AfD ähnlich wie in Thüringen vor fünf Jahren ihren eigenen Kandidaten plötzlich fallen lässt und stattdessen Matthias Berger wählt? Berger schwebt die Bildung einer Expertenregierung unter Einbeziehung aller Fraktionen vor, zu den Rechtsextremen hat er keinerlei Berührungsängste.

Zusammen mit dem BSW hätte Berger möglicherweise mehr Stimmen als Kretschmer. Zudem könnten einzelne CDU-Abgeordnete meutern, die gegen eine Minderheitsregierung mit der SPD sind.

CDU seit 1990 durchgehend in Sachsen an der Macht

Im ersten Wahlgang, der am Mittwoch gegen 10 Uhr beginnen soll, ist die absolute Mehrheit der Stimmen erforderlich, danach reicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Sachsen wurde von 2004 bis 2009 von Schwarz-Rot regiert. Damals hatte die CDU nach drei mit absoluter Mehrheit gewonnenen Wahlen erstmals die Macht teilen müssen.

Nach einer CDU-FDP-Regierung (2009 bis 2014) kam Schwarz-Rot von 2014 bis 2019 zum zweiten Male zum Zug. Anschließend folgte ein Dreierbündnis der Union mit den Grünen und der SPD.