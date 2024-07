Ein Eisblock klatscht in Dresden vor einem Passanten auf den Boden. Der 61-Jährige wird dabei verletzt. Die Polizei ermittelt.

Dresden. - Ein Mann hat in Dresden einen Eisblock aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses geworfen und dabei einen Passanten leicht verletzt. Der 30 mal 30 Zentimeter große Eisblock klatschte am Donnerstagvormittag vor dem 61-Jährigen auf den Boden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann sei von einem Splitter getroffen worden. Auch fiel sein Handy aus der Tasche und ging kaputt.

Eisblock aus zweitem Stock geworfen: Motiv ist unklar

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und prüft die Hintergründe für den Wurf. Laut einem Sprecher gebe es weder ein offensichtliches Motiv noch einen Hinweis auf einen Streit zwischen dem Passanten und dem ebenfalls 61 Jahre alten mutmaßlichen Werfer. Der Schaden wurde auf 500 Euro beziffert.