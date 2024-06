Abenteuer Flößerei Vergessene Energiepipeline - Ein Holzweg auf dem Wasser

Die Flößer werfen Scheite in Flüsse, laufen nebenher und fischen die Stücke am Zielort heraus. Was heute überflüssig erscheint, galt vor 400 Jahren als wichtigster Transportweg für den Brennstoff. Eigens dafür wurde der Elsterfloßgraben im Süden Sachsen-Anhalts angelegt.